Mattia Binotto ha voluto in un certo qual modo scagionare Sebastian Vettel dalla brutta prestazione fatta registrare in gara quest’oggi.

La Ferrari può sorridere a metà in questo weekend di Silverstone. Se da un lato infatti Leclerc ha fatto un fine settimana di grande sostanza portando a casa un prezioso podio, dall’altro Vettel è stato protagonista di una gara pessima in cui ha dimostrato di non avere mai ritmo giungendo pelo pelo nella zona punti.

A margine della gara, come riportato dai colleghi di “Sky Sport”, Mattia Binotto ha così analizzato la gara della Ferrari: “Charles è stato molto bravo ieri in qualifica e oggi in gara nel gestire bene le gomme. Sapevamo che con questa configurazione alare avevamo un buon vantaggio in qualifica e poi in gara avremmo dovuto gestire. Con i nostri ingegneri abbiamo fatto un buon lavoro seguendo le indicazioni e non prendendoci rischi”.

Binotto: “Vettel non ha trovato l’assetto giusto”

Il team principal della Rossa ha poi proseguito: “Charles è sempre stato paziente senza spingere mai troppo nelle curve veloci. Insomma la sua gara è stata un po’ l’andar piano per arrivare sino in fondo. L’ha gestita molto bene ed è stato premiato alla fine”.

Infine Binotto, incalzato sui problemi avuti da Vettel lo ha voluto scagionare così: “Penso che la parte meno bella sia ancora la prestazione della nostra vettura visto che il terzo posto è il massimo che si possa sperare in questo momento. Chiaramente con questa macchina anche i nostri piloti possono non trovarsi a proprio agio ed è stato il caso di Vettel che ha perso una sessione, non ha mai trovato il ritmo e forse non ha nemmeno trovato quell’assetto che gli avrebbe dato la confidenza per spingere”.

Antonio Russo