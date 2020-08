Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 1° agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà un sabato all’insegna del bel tempo con cieli ampiamente soleggiati e gran caldo, ad eccezione di qualche rovescio localizzato sugli Appennini meridionali. Dal pomeriggio fenomeni diffusi anche lungo l’arco alpino. Le temperature massime non accennano a scendere e oscilleranno fra 33 e 38 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia si segnalano rallentamenti sulla A9 Lainate-Como (Km 33 – direzione: Svizzera) in uscita alla barriera di Como Grandate.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.9 – direzione: Genova) coda a Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Rosignano) code a tratti tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco per lavori in corso.

Fra Piacenza e Reggio Emilia sulla A1 Milano-Bologna (Km 37.8 – direzione: Napoli) traffico a rilento tra Casalpusterlengo e Fidenza per traffico intenso.

A Sud di Bologna sulla A1 DIRETTISSIMA (Km 9.5 – direzione: Bologna) coda di 2 km tra Badia e Bivio A1-Variante per lavori. Sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 0 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Faenza.

Bollino giallo nei pressi di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 278.1 – direzione: Milano) tra Calenzano e Barberino di Mugello.

Nei pressi della Capitale sulla A24 Roma-Teramo (Km 8.1 – direzione: Superstrada Teramo Mare) coda tra Roma est e Nodo A24/A1 Milano-Napoli.

Sulla A14 Ancona-Bari (Km 377 – direzione: Taranto) coda di 5 km tra Pescara Nord e Pescara sud per incidente.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 4.8 – direzione: Salerno) coda alla barriera di Napoli sud per traffico intenso. In A30 Caserta-Salerno (Km 49.7 – direzione: Salerno) coda in uscita di 2 km alla barriera di Salerno per traffico intenso.