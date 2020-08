I risultati completi della Superpole Superbike del round di Jerez. Ecco i tempi ufficiali, la classifica finale e la griglia di partenza SBK in Spagna.

Archiviate le Prove Libere, è giunta l’ora dell’attesa Superpole nel round Superbike di Jerez. A conquistare la pole position è stato Scott Redding con la Ducati Panigale V4 R del team Aruba Racing.

Il pilota inglese ha chiuso le qualifiche con il tempo di 1’38″736, battendo per soli 34 millesimi la Kawasaki di Jonathan Rea e di 40 la BMW di Tom Sykes. In seconda fila troviamo le Yamaha di Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu e Loris Baz.

Apre la terza fila Chaz Davies, che scatterà con le Honda di Alvaro Bautista e Leon Haslam al suo fianco. Dietro ci sono Michael Ruben Rinaldi, Eugene Laverty e Sandro Cortese. Solo quattordicesimo Alex Lowes, leader della classifica piloti SBK e protagonista anche di una caduta. Diciannovesima posizione per Marco Melandri sulla Ducati Barni, mentre Lorenzo Gabellini è ventiduesimo sulla Honda MIE Althea.

Oggi pomeriggio alle ore 14:00 appuntamento con Gara 1 Superbike a Jerez. Sarà interessante vedere i valori in pista nella prima manche di questo weekend in Spagna.

SBK JEREZ, CLASSIFICA SUPERPOLE: TEMPI E GRIGLIA DI PARTENZA

