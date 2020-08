Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 1 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

In serata possibili rovesci sulla fascia alpina e la bassa Lombardia, tempo stabile con cieli sereni altrove. Possibili brevi rovesci anche sull’Appennino meridionale, ma in rapido assorbimento. Temperature minime stabili e comprese fra 23 e 27 gradi.

Domenica 2 agosto la giornata inizierà con instabilità diffusa sulle località alpine e lungo l’Appennino toscano. Dal pomeriggio precipitazione in estensione su tutto il Nord, dove si verificheranno ancora grandinate e nubifragi, con un crollo termico di circa 10°C dal tardo pomeriggio. Le massime saranno comprese fra 32 e 37 gradi, con punte oltre i 40°C in Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.42 – direzione: Svizzera) coda di 2 km tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 8.9 – direzione: Milano) traffico a rilento alla barriera di Milano sud.

In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) coda di 2 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori. Sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 4 – direzione: Genova Voltri) coda di 3 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Tra Reggio Emilia e Bologna sulla A22 Brennero-Modena (Km 311.5 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 127.4 – direzione: Taranto) coda in uscita a Rimini sud provenendo da Bologna. In A1 Bologna-Roma (Km 300 – direzione: Napoli) code a tratti tra Firenze Impruneta e Incisa – Reggello.

Sulla A1 Firenze-Roma (Km 431 – direzione: Napoli) coda di 5 km tra Fabro e Orvieto per Veicolo in fiamme. Sulla A1 Roma-Napoli coda di 3 km tra Anagni e Frosinone per incidente.

Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 49.7 – direzione: Salerno) traffico rallentato in uscita alla barriera di Salerno per traffico intenso.