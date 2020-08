Charles Leclerc è raggiante dopo le qualifiche. Il monegasco, infatti, non si aspettava di riuscire a cogliere questo 4° posto.

Charles Leclerc, nonostante una Ferrari ancora in difficoltà, ha fatto la differenza con un super-giro durante la Q3, che gli ha consegnato il 4° posto per domani. Il monegasco, nella gara degli esseri umani (fuori quota le due Mercedes) si è fermato ad un solo decimo dalla Red Bull di Max Verstappen, che pure sino a ieri era sembrata inarrivabile.

Come riportato da “Sky Sport” Charles Leclerc ha così commentato il proprio risultato di oggi: “Per me è stata una grandissima soddisfazione. Poi naturalmente i punti si fanno domani in gara, ma sono molto contento perché non mi aspettavo di partire quarto. Addirittura domani partirò quarto ma con le medie perché in Q2 abbiamo fatto un ottimo giro con quelle gomme”.

Leclerc: “Non ho visto Stroll”

Il pilota della Ferrari ha poi proseguito: “Visto che siamo in difficoltà durante la gara le gomme medie potrebbero essere un grande aiuto. L’assetto scarico potrebbe essere controproducente in gara, però secondo me il compromesso è stato giusto. Mettere più carico in questo weekend non ci avrebbe permesso di partire così avanti e poi in gara avremmo avuto delle difficoltà a superare”.

Leclerc è stato protagonista anche di un’uscita dalla pitlane pericolosa che potrebbe costargli una penalità. In merito alla questione però il monegasco ha così affermato: “Meglio partire davanti e avere più velocità in rettilineo per sorpassare. Stroll in pitlane non l’ho visto”.

Antonio Russo