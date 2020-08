Si è conclusa la sessione di qualifica sul circuito di Silverstone. La Ferrari è riuscita ad entrare in top 10 con entrambi i piloti.

Archiviata una terza sessione di prove libere appannaggio della Mercedes, sono scattate le attese qualifiche sul circuito di Silverstone.

Rispetto al mattino la temperatura è leggermente più alta e il cielo più azzurro.

🚥 Q1 GREEN LIGHT 🚥 Qualifying is GO! Who you backing for pole? 🤔#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/hO37Qv6oOc — Formula 1 (@F1) August 1, 2020



Q1 – Si parte con le Alfa Romeo che non perdono tempo. 1’26″550 per Charles Leclerc, poi battuto da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas in un 1’126″092. A 5′ dalla fine Bottas precede e Ham e Verstappen come nell’FP3.Vettel 11°. Male le Haas, le Alfa e la Williams di Latifi. Testacoda per il canadese.

Bandiera a scacchi! Bottas precede Hamilton e Verstappen.

Eliminati i team motorizzati Ferrari.

Q2 – Si riparte per la seconda fase. Albon firma il primo crono, ma poi arrivano Verstappen e Bottas. Testacoda per Hamilton. Bandiera rossa per la massiccia presenza di ghiaia in traiettoria.

Hamilton has spun! He’s back in the pits now, and mechanics are assessing the damage.#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ODxaK2RvLZ — Formula 1 (@F1) August 1, 2020

Bottas, Verstappen, Leclerc la top 3 provvisoria. Con 8′ ancora a disposizione si riprende.

Lewis goes P2 and should be safely into Q3 TOP 10 (4 minutes to go in Q2)

BOT

HAM

VER

LEC

OCO

SAI

NOR

VET

STR

ALB#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/gUGUG3JUoE — Formula 1 (@F1) August 1, 2020

Bandiera a scacchi! Bottas termina davanti a Hamilton e Verstappen. Eliminati Albon e Hulkenberg che forse ha pagato la scarsa conoscenza della RP20.

Q3 – Al via l’ultima tranche per aggiudicarsi la pole

Subito dentro Sainz. Brivido in pit lane con Stroll che per poco manca la Ferrari di Leclerc.1’26″456 per la McLaren di Norris.1’24″616 per Ham. L’inglese polverizza il record del circuito.

Bandiera a scacchi! Pole position per Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Quarto Charles Leclerc. Soltanto 10° Vettel.