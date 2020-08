Il terzo turno di prove libere di Silverstone ha ripristinato i solito valori in campo. In Ferrari prosegue la sfortuna di Vettel.

Con una temperatura di 19° C in pieno stile Silverstone e il cielo coperto da qualche nuvola è partita la terza sessione di prove libere del Regno Unito.

Ad aprire la giornata la McLaren dell’idolo di casa Lando Norris.

And it's Lando Norris who is first on track 👀 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/Gxlu0urr4i

We're under way in final practice at Silverstone

Subito dentro anche Vettel che per diversi problemi tecnici venerdì è riuscito

a completare appena 25 tornate. 1’29″562 per Sebastian. Poco dopo è Kimi Raikkonen su Alfa Romeo ad abbassare il crono del tedesco della Rossa.

Grande lavoro nel box Red Bull sulla RB16 di Max Verstappen.

All hands on deck in the Red Bull garage at the team go to work on Alex Albon's car 🧑‍🔧 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/xPu1ZLzlT4

1’26″825 per Lewis Hamilton che ieri praticamente non si è visto.

Hamilton raises the stakes with the fastest time of the weekend so far to take P1 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/klfBuO0wux

A 35′ dalla fine Ham comanda sul compagno di Mercedes Valtteri Bottas e sull’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. 15° Vettel.

1’26″526 per Bottas.

Top stuff from Hulkenberg and Gasly behind the two Mercedes and Red Bull 👏 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/gHkk6Jugu8

CLASSIFICATION: 30 MINS TO GO IN FP3

Quando mancano 20′ Hamiltom precede Bottas e Verstappen. Leclerc 5° e Seb 8°. Alfa Romeo 15° con Iceman e 18° con Antonio Giovinazzi.

10° finora Nico Hulkenberg con la Racing Point. Il tedesco lamenta problemi al poggiatesta. Ieri invece ha addirittura dovuto prendere in prestito la tuta di Stroll perché la chiamata all’ultimo secondo per sostituire Perez non gli ha consentito di avere materiale proprio.

A 12′ dalla bandiera Vettel lamenta ancora qualcosa che si muove nella zona del pedale del freno. Qualcosa di analogo era successo nel corso dell’FP2.

Albon per la prima volta in pista dopo l’incidente di venerdì pomeriggio.

Just over ten minutes to go and Alex Albon is on track

The Red Bull crew have worked wonders to get his car ready after his big crash in FP2 yesterday #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/pJXC4nfxsN

— Formula 1 (@F1) August 1, 2020