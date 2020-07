Dorna e FIM hanno annunciato l’aggiunta di un’altra gara nel calendario del Motomondiale 2020. Tutti gli indizi portano a Portimao.

Dopo aver annunciato la cancellazione delle gare in Argentina, Thailandia e Malesia, Dorna e FIM hanno annunciato che verrà aggiunto un Gran Premio europeo, così che dopo molti anni non sarà Valencia il capolinea del Motomondiale. Non viene fatto esplicito riferimento, ma tutti gli indizi portano a Portimao, in Portogallo, paese del presidente FIM Jorge Viegas.

La pista di Algarve era stata già menzionata in passato come eventuale sostituto di un round cancellato, come ad esempio avvenuto a Silverstone nel 2018. Del resto sarebbe impensabile approdare in un tracciato del Centro o Nord Europa a fine novembre, date le condizioni climatiche fredde e quindi rischiose. L’ufficialità di Portimao verrà diramata entro il 10 agosto.

Qui il campionato mondiale Superbike approderà il 9 agosto e anche la Formula 1 si trasferirà sul circuito portoghese per la prima volta nel 2020. Sarà la gara di casa per il pilota KTM Miguel Oliveira, anche se non potrà contare sul pubblico di casa sugli spalti. L’ultimo GP del Portogallo si è tenuto il 6 maggio 2012 a Estoril. Secondo indiscrezioni il governo portoghese starebbe contribuendo economicamente alla gara MotoGP per contribuire a rilanciare il turismo dopo la crisi sanitaria.

Il nuovo calendario 2020

8 marzo: Losail (senza MotoGP)

19 luglio: Jerez (GP di Spagna)

26 luglio: Jerez (GP di Andalusia)

09 agosto: Brno (GP della Repubblica Ceca)

16 agosto: Spielberg (GP d’Austria )

23 agosto: Spielberg (GP della Stiria)

13 settembre: Misano ( GP di San Marino e Della Riviera di Rimini)

20 settembre: Misano (GP di Emilia Romagna e Della Riviera)

27 settembre: Barcellona-Catalunya (GP di Catalunya)

11 ottobre: ​​Le Mans (GP di Francia)

18 ottobre: ​​Aragón (GP di Aragona)

25 ottobre: ​​Aragón (GP di Teruel)

8 novembre: Valencia (GP d’Europa)

15 novembre: Valencia (GP Comunitat Valenciana )

22 novembre: Portimão (GP Portogallo)