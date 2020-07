Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 31 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Al mattino sarà una giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni, ad eccezione di qualche sterile velatura sulla fascia alpina e in Romagna. Dal pomeriggio sviluppo di addensamenti cumuliformi che porteranno qualche rovescio sul settore dolomitico e lungo il basso Appennino in rapida attenuazione. Temperature massime fra 34 e 39 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Torino) code a tratti tra Sesto San Giovanni e Cormano.

In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 26.8 – direzione: Genova) traffico a rilento tra Varazze e Arenzano per lavori. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.7 – direzione: Milano) coda a Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Fra Piacenza e Reggio Emilia rallentamenti sulla A1 Milano-Bologna tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza, tra Fidenza e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia.

Nei pressi di Firenze code a tratti in A1 Bologna-Roma (Km 299 – direzione: Napoli) tra Firenze Impruneta e Incisa – Reggello.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) rallentamenti tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Nei pressi di Pescara sulla A14 Ancona-Bari (Km 378 – direzione: Taranto) coda di 4 km tra Pescara Nord e Pescara sud per lavori in corso.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori.

Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 52 – direzione: Salerno) traffico rallentato tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.