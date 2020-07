Risultati, tempi e classifica finale Superbike dopo i primi due turni di prove libere a Jerez. Grande equilibrio con 16 piloti racchiusi in un secondo.

Sono andate in archivio le prime due sessioni di prove libere Superbike del round di Jerez. Il miglior tempo assoluto di giornata è stato realizzato da Loris Baz in 1’40″249 con la Yamaha R1 del team Ten Kate Racing.

Il pilota francese lo ha realizzato nella FP1 del mattino. Seconda posizione per Jonathan Rea a soli 61 millesimi da Baz. Anche il campione della Kawasaki ha siglato suo best lap nel primo turno. Sorprendente terzo posto per Michael Ruben Rinaldi, che con la sua Ducati Panigale V4 R del team GO Eleven è stato il più veloce della FP2 in 1’40″325.

Incoraggiante quarto crono per Alvaro Bautista, che con la sua Honda CBR1000RR-R Fireblade accusa solamente 143 millesimi di ritardo rispetto al leader delle prove libere SBK di oggi a Jerez. Quinta e sesta piazza per le Ducati Aruba di Scott Redding e Chaz Davies, che precedono le Yamaha PATA di Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark.

La top 10 è completata da Leon Haslam (Honda) e Alex Lowes (Kawasaki). Quest’ultimo, leader della classifica piloti, ci si aspettava di vederlo più avanti ma il suo gap da Baz è comunque di soli 357 millesimi. C’è grande equilibrio in pista in Spagna.

Undicesima e dodicesima posizione per le Yamaha GRT di Garrett Gerloff e Federico Caricasulo, che precedono il deludente Tom Sykes su BMW. Quattordicesimo tempo per Marco Melandri (+0″893), al rientro nel WorldSBK e per la seconda volta in sella alla Ducati Panigale V4 R del Barni Racing Team. Il ravennate si mette dietro la seconda BMW, quella di Eugene Laverty.

Ventesimo crono per Christophe Ponsson (+1″777) sull’Aprilia RSV4 1000, mentre l’esordiente Lorenzo Gabellini (+ 2″702) è ventiduesimo sulla Honda CBR1000RR-R Fireblade del team MIE Althea.