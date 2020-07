Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 31 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Possibili addensamenti in transito sul Nordest con qualche rovescio locale nel pomeriggio, ma in rapido assorbimento. Temperature minime stabili o in lieve e locale rialzo, comprese fra 23 e 28 gradi.

Sabato 1 agosto sarà un’altra giornata all’insegna del sole e del caldo su tutta la Penisola, ma nel primo pomeriggio potrebbero verificarsi brevi temporali sull’Appennino meridionale e sulla fascia alpina. Le temperature massime oscilleranno fra 32 e 37 gradi. Nelle ore successive il Nord sarà interessato da un’ondata di temporali anche forti, mentre al Centro-Sud proseguirà la fase di bel tempo, con temperature ancora estremamente calde.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Torino) code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

Sulla A22 Brennero-Modena coda di 2 km tra Trento Sud e Trento Nord per incidente e forti rallentamenti tra Bressanone e Vipiteno.

In Liguria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra Masone ed il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia verso Genova, sbloccato il traffico rimangono 8 km di coda a partire da Ovada, per un incidente avvenuto all’altezza del km 6. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 132.8 – direzione: Milano) coda di 3 km a Genova Ovest per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Genova) code a tratti tra Recco e Genova est per lavori.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 212 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 47 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Castel San Pietro e Imola per incidente.

In A30 Caserta-Salerno (Km 52.3 – direzione: Salerno) coda di 3 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.