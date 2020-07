Nel motore della Mercedes di Lewis Hamilton sono state riscontrate “anomalie”, per questo il team ha deciso “precauzionalmente” di sostituire la sua Mgu-K

Lewis Hamilton cambia una componente del motore della sua Mercedes, per la precisione la Mgu-K, per il Gran Premio di Gran Bretagna in programma questo weekend a Silverstone. La sostituzione era prevista per il prossimo fine settimana, in cui la Formula 1 correrà di nuovo sul circuito inglese, ma è stata anticipata per via delle preoccupazioni sulla sua affidabilità.

Dopo il Gran Premio d’Ungheria vinto da Hamilton, infatti, il suo team ha scoperto delle “anomalie” sul suo propulsore. Da qui la decisione di sostituire questa parte, per motivi “precauzionali”, come ha spiegato un portavoce della squadra campione del mondo in carica.

La Mgu-K è la parte del sistema ibrido che recupera l’energia dalle ruote posteriori in frenata e la riutilizza nel motore elettrico. Le regole consentono ai piloti di utilizzarne tre nel corso della stagione e Hamilton è già passato al secondo. Il suo compagno di squadra Valtteri Bottas e i piloti degli altri team motorizzati Mercedes utilizzeranno invece il nuovo Mgu-K, come previsto, solo il prossimo fine settimana.

Quei grattacapi per l’affidabilità Mercedes

Non bisogna dimenticare che la Freccia d’argento aveva incontrato non pochi problemi di tenuta dei propulsori nel corso delle prove pre-campionato a Barcellona, ma che finora non si sono ripresentate in questo inizio di stagione 2020, letteralmente dominato sull’onda di tre vittorie in altrettanti Gran Premi.

Hamilton non sembra preoccupato: “Punti deboli sulla mia macchina? Mmm, direi che è piuttosto forte”, ha dichiarato ieri nella conferenza stampa di rito alla vigilia della sua gara di casa. Dunque il capitolo dovrebbe essere chiuso.