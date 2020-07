Alla vigilia del suo Gran Premio di casa a Silverstone, Lewis Hamilton ha annunciato che resterà in Formula 1 ancora per i prossimi tre anni

Il “prossimo futuro” di Lewis Hamilton è ancora legato alla Formula 1: la sua intenzione è quella di “continuare almeno per altri tre anni”, prima di prendere in considerazione il ritiro. Lo ha dichiarato lo stesso campione del mondo in carica alla vigilia del primo dei suoi due Gran Premi di casa, in programma a Silverstone, in Gran Bretagna, questo fine settimana.

Una buona notizia per i suoi tifosi, che rende ora una semplice formalità il rinnovo dell’attuale contratto che lo lega alla Mercedes, in scadenza a fine stagione. E una cattiva notizia per i suoi rivali, visto che con ogni probabilità il dominio dell’anglo-caraibico, già avviato quest’anno ad eguagliare il record di sette Mondiali targato Schumacher, è destinato a continuare.

Dal lockdown una nuova spinta per Hamilton

“Non penso di poter garantire nulla”, ha messo le mani avanti, “ma il mio programma è sicuramente quello di restare qui, quello è l’obiettivo. Per quanto rimarrò, è un po’ un’incognita. La quarantena per il coronavirus, pur essendo stata negativa sotto molti, molti punti di vista, sotto altri ha restituito molta vita, molta energia da concentrare in altri aspetti”.

E proprio il lockdown potrebbe essere stato il momento in cui Hamilton ha deciso di non appendere il casco al chiodo: “Quella pausa mi ha dato spazio per respirare, una sorta di rinascita probabilmente, per andare avanti più a lungo. In ultima analisi voglio essere in grado di esprimermi per sempre al livello di oggi, ma ovviamente arriverà un momento in cui fisicamente o mentalmente ci sarà un calo. Non so quando arriverà, ma non lo prevedo a breve termine, nei prossimi due o tre anni. Perciò sicuramente continuerò a restare qui nel prossimo futuro”.

