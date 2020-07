Nell’FP1 sul circuito di Silverstone sorprende l’assenza di una Mercedes al primo posto. Si conferma la Racing Point. Guai per Vettel.

Con la notizia della positività al Coronavirus del messicano della Racing Point Sergio Perez e la chiamata di tutta corsa di Nico Hulkenberg quale suo sotituto si è aperta la prima sessione di prove libere del Regno Unito.

Sefamoro verde. In azione Mercedes e Red Bull, quindi la Ferrari. Tutti sono usciti prima del solito per effettuare il giro d’installazione.

The 2020 British Grand Prix weekend is officially GOOOO! 🙌 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/Jv8slwENoy

Per la RB16 di Alexender Albon, al centro delle polemiche per scarso rendimento, con le griglie dotate di sensori. Come lui anche Carlos Sainz su McLaren.

Kimi Raikkonen è il primo a fermare il cronometro in 1’32″661.

Dopo 18′ Norris piazza un 1’130″035

A poco più di un’ora dalla fine uscita sulla ghiaia per Iceman alla curva Luffield. Il finnico non ha comunque avuto conseguenze. Poco dopo errore alla Becketts anche per il compagno di squadra Antonio Giovinazzi. Il pugliese dell’Alfa Romeo ha delaminato la gomma posteriore sinistra. Entrambi erano su dure.

Problems for @Anto_Giovinazzi – he’s spun off track 😮 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/EVySgLQs8M

Bandiera rossa! Troppi detriti in pista e box di Hinwil immediatamente all’opera per riparare il danno.

🔎 @alfaromeoracing engineers are busy assessing the damage to @Anto_Giovinazzi ‘s car #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/gL9nTTL3iG

Quando siamo a metà turno si riparte

Brutte notizie arrivano dal garage Ferrari. Dopo appena due tornate è già finitala mattinata di Sebastian Vettel. Sulla sua SF1000 noie all’intercooler.

One car which won’t be going out again this morning is Seb’s Ferrari 😖

Mechanics are reportedly trying to rectify an intercooler problem ⚙️#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/Rq85e3KNE1

