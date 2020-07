Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 30 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà una giornata di gran caldo su tutta l’Italia in cui l’anticiclone africano toccherà il suo apice. Ci attendono giorni in cui la colonnina di mercurio sfiorerà i 40°C, soprattutto sulle zone di pianura e i litorali del Centro-Sud, mentre sulle zone montane avremo qualche addensamento cumuliforme, specie su zone alpine e Appennino meridionale. Le massime saranno comprese fra 33 e 38 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano, tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. In A8 Milano-Varese (Km 24.5 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Busto Arsizio per incidente.

Grosse criticità sulla rete autostradale ligure. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 26.8 – direzione: Genova) coda di 4 km tra Varazze e Arenzano per lavori. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.7 – direzione: Milano) coda di 1 km a Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori. Coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori.

Fra Parma e Bologna sulla A1 Milano-Bologna (Km 123 – direzione: Napoli) coda di 7 km tra Parma e Reggio Emilia per incidente. In A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 23 – direzione: Taranto) coda di 4 km tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro per incidente.

Alle porte di Roma si segnalano rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

A14 Ancona-Pescara (Km 347 – direzione: Taranto) coda di 5 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord per Riduzione di carreggiata

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 46 – direzione: Salerno) coda di 2 km tra Cava de’ Tirreni e Salerno per lavori.