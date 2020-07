La programmazione TV e streaming del round SBK 2020 a Jerez, in Spagna. Jonathan Rea, Scott Redding e gli altri piloti sono pronti a darsi battaglia.

Finalmente riparte il campionato mondiale Superbike 2020, che ha all’attivo solamente un round disputato (quello in Australia). Si riprende dalla Spagna, precisamente da Jerez de la Frontera.

Alex Lowes ci arriva da leader della classifica e cercherà di lasciare l’Andalusia ancora in testa. In tanti cercheranno di scavalcare il pilota Kawasaki, a partire dal suo compagno e campione in carica Jonathan Rea. Attenzione alla Ducati con Scott Redding e Chaz Davies, ma anche alla Yamaha soprattutto con Toprak Razgatlioglu. Più indietro BMW e Honda, sulla carta.

SBK 2020: dove vedere in TV il round Jerez

L’attuale calendario Superbike 2020 prevede un totale di sei round e quello di Jerez è il primo da affrontare. C’è tanta attesa di vedere quali saranno i valori sulla pista intitolata al leggendario Angel Nieto. Si spera di vedere uno spettacolo simile a quello di Phillip Island, dove ci fu tanta lotta e distacchi minimi nelle prime posizioni.

Tra i temi di interesse c’è sicuramente il ritorno di Marco Melandri, ritiratosi a fine 2019 e risalito in sella con il Barni Racing Team. Guiderà la Ducati Panigale V4 R. Sul tracciato vedremo pure l’Aprilia RSV4 1000 con Christophe Ponsson del team Nuova M2 Racing. Da seguire l’esordio assoluto nel Mondiale SBK di Lorenzo Gabellini sulla CBR1000RR-R Fireblade del team MIE Racing Althea Honda.

Il round Superbike di Jerez si potrà seguire in diretta TV su Sky Sport MotoGP, che trasmetterà live Prove Libere, Superpole, Gara 1, Superpole e Gara 2. In chiaro c’è la possibilità di seguire prima e seconda manche sul canale TV8. Per lo streaming sono a disposizione Sky Go, Now TV e TV8.it.

Venerdì 31 luglio

9.00 – Supersport 300 Prove libere 1A

9.45 – Supersport 300 Prove libere 1B

10.30 – Superbike Prove libere 1

11.30 – Supersport Prove libere 1

13.30 – Supersport 300 Prove libere 2A

14.15 – Supersport 300 Prove libere 2B

15.00 – Superbike Prove libere 2

16.00 – Supersport Prove libere 2

Sabato 1 agosto

9.00 – Superbike Prove libere 3

9.30 – Supersport Prove libere 3

10.00 – Supersport 300 Prove libere 3A

10.25 -Supersport 300 Prove libere 3B

11.00 – Superbike Superpole

11.40 – Supersport Superpole

12.20 – Supersport 300 Superpole

13.00 – Supersport 300 Last Chance Race

14.00 – Superbike Gara 1

15.15 – Supersport Gara 1

16.30 – Supersport 300 Gara 1

Domenica 2 agosto

9.00 – Superbike, Warm up

9.25 – Supersport Warm up

9.50 – Supersport 300 Warm up

11.00 – Superbike Superpole Race

12.30 – Supersport Gara 2

14.00 – Superbike Gara 2

15.15 – Supersport 300 Gara 2