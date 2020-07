Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 30 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

In serata temporali sparsi al Nord, soprattutto sul Nordest e la fascia alpina e prealpina, con fenomeni che si attenueranno prima dell’alba di domani. Tempo stabile e cieli sereni al Centro e al Sud, temperature minime comprese fra 23 e 27 gradi.

Venerdì 31 luglio sarà un’altra giornata con cieli ampiamente soleggiati quasi ovunque, salvo qualche addensamento in transito sulla fascia alpina, con possibili rovesci sulle Alpi lombarde, e sull’Appennino meridionale, con possibili temporali fra Irpinia e Basilicata. Le temperature massime resteranno stazionarie o in locale rialzo e oscilleranno fra 34 e 39 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Tra Piacenza e Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 70 – direzione: Napoli) code a tratti tra Fiorenzuola e Fidenza e tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Ventimiglia) coda tra Arenzano e Varazze. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 7 – direzione: Genova) coda di 5 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori. Coda di 6 km tra Chiavari e Recco per traffico congestionato.

Sulla A22 Brennero-Modena (Km 270.5 – direzione: Modena) coda di 6 km tra Mantova sud e Pegognaga per incidente.

Alle porte di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 277 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 346 – direzione: Taranto) coda di 5 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per riduzione di carreggiata. Sulla A14 Ancona-Bari (Km 383.4 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Pescara Ovest e Pescara sud per lavori in corso.