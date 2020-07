CUPRA Formentor Launch Edition ha fatto segnare già il sold out sui modelli a disposizione in prevendita online.

Inizia il conto alla rovescia per l’arrivo sul mercato del primo modello di CUPRA Formentor Launch Edition, nel frattempo nominata auto ufficiale dell’FC Barcelona. In Italia, sono bastate meno di due settimane per segnare il sold out delle unità disponibili in pre-booking sulla piattaforma ufficiale CUPRA.

La prenotazione online resterà attiva fino al 16 agosto e consentirà ai clienti interessati di accedere a una lista di attesa della speciale versione di lancio del nuovo modello. CUPRA Formentor sta riscuotendo grande successo sul mercato automobilistico. Il SUV coupè ad alte prestazioni, presentato al Salone di Ginevra 2019, ha un design accattivante e tecnologie all’avanguardia che la rendono un prodotto altamente ricercato dagli appassionati di prestazioni sportive, combinando i vantaggi di un’auto ad alte prestazioni con le qualità di un SUV, posizionandosi nel crescente mercato dei CUV.

Al momento del lancio viene offerta con un motore 2.0 TSI a iniezione diretta e turbocompressore, capace di erogare 310 CV di potenza massima, abbinato al cambio automatico DSG a 7 marce e alla trazione integrale. A breve sarà disponibile un’ampia gamma motori, a cominciare dall’alimentazione ibrida plug-in a cui si affiancheranno i tradizionali motori termici alimentati a benzina e Diesel in varie declinazioni di potenza.

Ad esaltare l’anima sportiva di CUPRA Formentor contribuiscono i gruppi ottici Full LED ed elementi che ne esaltano la sportività, come lo spoiler posteriore e l’estrattore con quattro terminali di scarico. All’interno spiccano sedili sportivi elettrici e avvolgenti, rivestiti in pelle Petrol Blue, con dettagli in color rame ed elementi in alluminio scuro spazzolato, e dal volante racing con pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida CUPRA. Inoltre l’infotainment da 12” incastonato nella plancia offre tutta la tecnologia e la connettività di cui il cliente CUPRA ha bisogno.