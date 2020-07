Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 29 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta la Penisola con temperature che oscilleranno fra 32 e 37 gradi e punte fino a 40°C sul Centro Italia. Cieli nuvolosi con piogge e temporali sulla fascia alpina e prealpina che proseguiranno fino al tardo pomeriggio.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Torino-Brescia (Km 138.3 – direzione: Torino) code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 26.8 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Varazze e Arenzano per lavori. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 133.6 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Genova) coda di 4 km tra Recco e Genova est per lavori.

Sulla A1 Firenze-Roma (Km 304 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Incisa – Reggello e Firenze sud. Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Code a tratti tra Fine Complanare e Portonaccio.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 348 – direzione: Taranto) coda di 3 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord per riduzione di carreggiata. Tangenziale Napoli (direzione: Allacc. Diramazione Capodichino). Coda di 3 km tra Fuorigrotta e Capodimonte per incidente.

