Nessuna speranza per i tifosi che avevano acquistato il biglietto per il GP di Monza del prossimo settembre. L’ACI ha avviato la procedura di rimborso.

Per la prima volta dalla sua nascita il round italiano della F1 non vedrà neppure un tifoso sugli spalti. Un dettaglio, questo, che se in molti tracciati moderni non è particolarmente rilevante, visto il deserto che si respira in ogni caso, per il Tempio della Velocità è una vera notizia.

Questo mercoledì l’autodromo brianzolo ha reso noto che il gran premio si svolgerà a porte e chiuse e che dunque seguirà un piano di rimborso per tutti coloro che con largo anticipo avevano cercato di accaparrarsi i biglietti migliori per godersi da vicino l’azione.