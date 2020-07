Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 29 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nelle prossime ore si verificheranno temporali al Nord, soprattutto sulla fascia alpina e prealpina, che proseguiranno fino a notte. Sarà l’ultimo episodio di instabilità dopo di che l’anticiclone africano avrà campo libero per qualche giorno in attesa di un nuovo peggioramento per l’inizio di agosto. Cieli sereni sul resto della Penisola, con temperature minime comprese fra 22 e 27 gradi.

Giovedì 30 luglio ancora instabilità sulle Alpi e su zone localizzate dell’Appennino centrale, ampiamente soleggiato altrove. Le temperature massime oscilleranno fra 32 e 37 gradi, con punte fino a 40° specie tra Lazio e Toscana.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) coda tra Nodo di Pero e Cormano. Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 26.8 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Varazze e Arenzano per lavori in corso.

Sulla A1 Milano-Bologna (Km 157.6 – direzione: Napoli) traffico a rilento in uscita a Modena Nord provenendo da Milano per incidente. Tra Bologna e Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 280 – direzione: Milano) coda tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 280.3 e Bivio A1-Variante.

Tra Firenze e Arezzo sulla A1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Incisa Reggello, verso Firenze, è stato dispoto il blocco del traffico per una vettura in fiamme all’altezza del km 324. Sul tratto si registra 1 km di coda, con il fumo che limita la visibilità anche sulla carreggiata opposta. Tra Fabro ed Orvieto, verso Roma, il traffico è sbloccato con 4 km di coda per un furgone in fiamme all’altezza del km 429. Il traffico scorre in seconda corsia.

Alle porte della Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: G.R.A.) coda tra Bivio A24/Tangenziale est RM e Fine Complanare per lavori.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 349 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord per riduzione di carreggiata.