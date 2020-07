Dopo tre gare la Mercedes ha già ucciso il campionato, ma il boss Wolff preferisce adottare il solito basso profilo. Sarà soltanto tattica?

La classifica generale suona già come una condanna per la concorrenza. Tra i piloti abbiamo Lewis Hamilton in fuga con 63 punti seguito a 58 dal compagno di squadra Valtteri Bottas, quindi il vuoto. Tra i costruttori la situazione non è certo migliore con le Frecce d’Argento a quota 121 e la prima rivale, ossia la Red Bull ferma a 55 lunghezze.

Raccontata con numeri e dati, la storia del mondiale 2020 di F1 oltre a sembrare già scritta, inviterebbe tutti a starsene a casa e a ripresentarsi l’anno prossimo, ma visto che non è possibile, la giostra deve continuare a girare. E ovviamente quale strategia migliore può esserci del cercare problemi dove non ci sono?

A questo proposito ha subito colto la palla al balzo Toto Wolff, il quale alla vigilia del GP di Silverstone si è proclamato preoccupato per la tenuta della W11 alla faccia delle statistiche che ci dicono come tra i due round austriaci e quello ungherese le uniche due auto sempre arrivate al traguardo sono state proprio le Mercedes.