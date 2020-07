Maserati è pronta a debuttare con le versioni Trofeo della Ghibli e della Quattroporte per un’incredibile potenza di almeno 600 CV.



Con il lancio della Trofeo Levante nel 2018, Maserati è entrata come una tempesta nel territorio dei SUV ad alte prestazioni.

Il motore V8 della macchina ha la più alta potenza per litro di qualsiasi altra Maserati fino ad oggi, ma un’unità ancora più grande e potente è apparentemente in cantiere. A giudicare da un nuovo teaser dell’azienda italiana, non sarà limitato solo al SUV ma troverà il suo posto anche sotto i cofani di altre due vetture.

Un’immagine condivisa sui canali Facebook e Twitter di Maserati prende in considerazione l’imminente debutto della Ghibli Trofeo e della Quattroporte Trofeo. La grande anteprima è prevista per il 10 agosto, ma è più o meno tutto quello che Maserati vuole condividere a questo punto.

Tuttavia, è più di una scommessa sicura che queste due berline condivideranno il loro motore V8 con la Trofeo Levante. Crediamo che tutti e tre i modelli avranno una nuova unità da 4,0 litri invece del V8 da 3,8 litri di provenienza Ferrari visto nell’attuale Trofeo Levante. Infatti, l’immagine teaser include anche il SUV, il che fa pensare che potrebbe esserci un lifting insieme al nuovo V8 da 4.0.

Le foto spia dei primi mesi di quest’anno suggeriscono che il nuovo motore produrrà una potenza di picco di 590 cavalli, che è alla pari con la versione più potente dell’attuale V8 da 3.8. Tuttavia, non è chiaro se questo sia il nuovo livello di potenza di base e, in caso affermativo, questo potrebbe significare che la potenza massima è superiore ai 600 CV per i modelli Trofeo.

Questa prima immagine non fornisce un’immagine dettagliata delle due nuove berline, ma entrambe dovrebbero avere una carrozzeria più aggressiva, in linea con l’aggiunta di potenza sotto il cofano. Sono da aspettarsi anche miglioramenti alle sospensioni e ai freni.