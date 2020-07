Incidente stradale, l’auto cade nel canale: uomo morto annegato. In provincia di Mantova si è consumata una tragedia

In provincia di Mantova c’è stato un tragico incidente d’auto: un uomo di 48 anni, di nazionalità liberiana, è morto intorno alle 6 di questa mattina dopo che la sua macchina è finita fuori strada, volando successivamente in un canale.

L’incidente si è verificato all’alba, in località Borgo Vigilio a Pietole, sulla ex statele Romana. Sul posto è arrivata un’auto-medica da Mantova e un’ambulanza della croce verde. Purtroppo, però, l’intervento dei soccorritori è stato vano: l’uomo era già morto e non è stato possibile fare niente. Se soltanto non fosse finito nel canale, probabilmente ad ora grazie all’intervento dei soccorritori sarebbe ancora vivo.

La vittima è un uomo di 48 anni, residente a Mantova. Non sono ancora chiare le cause dell’uscita di strada e del ribaltamento, si sta ipotizzando un colpo di sonno ma è ancora tutto da accertare. L’uomo al volante era da solo, quando l’auto è finita nel canale, lui è rimasto incastrato nella sua stessa macchina e non ha avuto la possibilità di liberarsi. Una morte lenta e agonizzante, che non gli ha lasciato via di scampo.

Incidente a Noverasco, auto e moto si scontrano: grave l’uomo di 66 anni che era alla guida della motocicletta

E non è finita qua. Un altro grave schianto è avvenuto ieri sera martedì 28 luglio a Noverasco, frazione di Opera. Una motocicletta e una macchina si sono scontrate tra di loro in modo molto violento, per cause che bisogna ancora accertare. Nello schianto è rimasto ferito il motociclista, si tratta di un uomo di 66 anni che si è fatto male. I soccorritori lo hanno intubato sul posto dell’incidente e trasportato in pessime condizioni all’ospedale di Rozzano.