Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si sono mostrati nuovamente sui social felici e sorridenti entrambi completamente griffati #46.

La storia d’amore tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi prosegue ormai da diverso tempo. I due si sono conosciuti nel 2017, ma hanno cercato sin dall’inizio di tenere sotto traccia questa relazione sino al Gran Premio del Mugello 2018 dove la bella top model è comparsa per la prima volta nel box e a bordo pista durante il Gran Premio.

Lo stesso Valentino parla di storia “seria” e c’è chi vocifera già di un matrimonio in vista. L’impressione però è che il rider di Tavullia non metterà su famiglia prima di dire addio per sempre alla propria professione di pilota di MotoGP.

Il Dottore e la Novello di nuovo insieme sui social

La coppia in ogni caso è molto riservata e posta davvero poche foto sui social insieme. Francesca Sofia Novello ad esempio aveva messo su Instagram a inizio giugno uno scatto insieme al suo Valentino su una barca al largo della costa marchigiana poco prima dell’inizio del Mondiale di MotoGP.

Pochi giorni fa però, per festeggiare probabilmente anche il recente podio conquistato a Jerez, i due hanno postato un nuovo scatto su Instagram. La Novello ha indossato per l’occasione una canotta da basket rigorosamente gialla con il numero 46 e il nome Rossi stampato sul retro e sul davanti. Il Dottore, invece, si è mostrato total black con una maglietta con il numero 46 e sotto braccio il fedelissimo casco blu con il sole e la luna gialli.

Antonio Russo