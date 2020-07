Andrea Dovizioso non crede che Marc Marquez avrà grosse difficoltà a ritornare in corsa per il titolo a suon di grandi prestazioni.

Andrea Dovizioso, dopo tre anni da vice-campione del mondo vuole provare finalmente a vincere il titolo. Con l’assenza di Marquez potrebbero aprirsi nuovi scenari in questa stagione, purtroppo però sinora la Ducati non è apparsa in gran forma e il rider italiano ha patito diversi problemi durante i due weekend di gara.

Come riportato da “Marca”, Andrea Dovizioso ha così analizzato la situazione di Marquez: “Bisogna vedere in quali condizioni Marc arriverà a Brno e se sarà in grado di spingere al 100% o avrà qualche limite, perché questo può fare una grande differenza. Quando ha un obiettivo chiaro non commette errori e nella sua carriera in generale ne ha fatti pochissime volte”.

Dovizioso: “In questo campionato tutto è possibile”

Il pilota italiano ha poi proseguito: “All’inizio pensavo che non potesse più lottare per il titolo, ma ora penso che abbia ancora una possibilità, soprattutto perché dobbiamo vedere come la Yamaha gestirà il possibile problema con i motori. Certo Quartararo ha 50 punti e sarà sicuramente veloce su tutte le piste, ma in questo campionato tutto è possibile perché è molto aperto per tutti”.

Marquez dovrebbe tornare in pista a Brno, ma bisognerà capire in che condizioni fisiche sarà. Lo spagnolo aveva provato a forzare a Jerez ritornando a correre praticamente subito, ma purtroppo ha dovuto fare i conti con il dolore al braccio durante le qualifiche e alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Vista la velocità mostrata durante la prima gara nella sua folle rimonta però l’impressione è che Marc, nonostante il ritardo accumulato nella classifica iridata, ci farà comunque divertire nel tentativo di vincere nuovamente il titolo.

Antonio Russo