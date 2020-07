BMW rimane fedele alle sue moderne tradizioni con il lancio di una gamma di componenti M Performance per due dei suoi modelli più recenti.



La Serie 5 e il suo M5/M5 Competition ricevono tutti una serie di aggiornamenti sviluppati utilizzando “il know-how completo della BMW M“. I componenti sono già disponibili per essere ordinati presso selezionati showroom BMW in tutto il mondo.

A partire dalla Serie 5 standard, il modello riceve un kit completo di carrozzeria in fibra di carbonio, che comprende componenti come uno splitter anteriore, estensioni del paraurti anteriore, griglia modificata, gonne laterali, diffusore del paraurti posteriore con finitura nera lucida, spoiler posteriore, nuovo tappo del serbatoio e altro ancora. All’interno dell’abitacolo, c’è una selezione altrettanto impressionante di parti, tra cui un nuovo volante con palette del cambio in carbonio, pedali sportivi e poggiapiedi in acciaio inossidabile e tappetini per il pavimento unici nel loro genere.

Scegliete l’M5 o l’M5 Competition e vi verrà offerta una serie di componenti esclusivi che non sono disponibili per la Serie 5 normale. I freni sportivi M Performance, le ruote forgiate M Performance da 20 pollici opache con pneumatici estivi e le sospensioni sportive M Performance sono tra le opzioni. Inoltre, in esclusiva per la famiglia M5, sono disponibili anche la copertura per interni M Performance e il selettore del cambio in carbonio.

“Tutti i componenti sono allineati nella migliore tradizione al carattere specifico di ogni modello e, oltre al look sportivo, soddisfano anche i requisiti funzionali per quanto riguarda la costruzione leggera e l’aerodinamica“, spiega BMW. “La maggior parte dei componenti M Performance Parts per la BMW Serie 5 sarà disponibile direttamente dopo il lancio sul mercato dei nuovi modelli“.