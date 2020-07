Un incredibile filmato mostra il conducente di una Tesla mentre sta per essere schiacciato da due camion lungo l’autostrada a velocità sostenuta.



Ci siamo andati vicini, ma il pilota automatico e il conducente della Tesla hanno fatto le scelte giuste.

Questo è l’ennesimo episodio del canale YouTube Wham Baam Teslacam, pieno zeppo di divertenti filmati TeslaCam e Sentry Mode. Chi avrebbe mai detto che questi video sarebbero diventati così popolari su internet?

Sintonizzatevi alla soglia dei 20 secondi per vedere una Tesla Model 3 quasi ridotta in poltiglia. Il conducente dichiara che l’auto era in modalità Autopilota quando procedeva tra due semirimorchi. Quando uno dei camion stringe sulla linea di corsia, quasi schiacciando la Tesla, sembra che l’Autopilota faccia un po’ di virate di evitamento. In ogni caso, il conducente sta prestando attenzione come consigliato tanto che riprende il controllo e frena in tempo per ritirarsi dal pericolo.

Sempre in questo episodio, si vede anche un pick-up cambiare corsia all’ultimo secondo e invadere un’altra auto. Ancora più divertente, un altro autista di pick-up squarcia il paraurti anteriore di una Toyota RAV4 ferma in un parcheggio. A quanto pare non riesce ancora a capire le dimensioni del suo enorme camioncino TRD Pro. È interessante notare che il RAV4 appartiene alla figlia del conducente della Tesla che ha registrato l’evento. Nel video dice che il camionista ha gestito bene la situazione, ma non sappiamo se si tratti di sarcasmo o se la pensi davvero così.

Altri incredibili incidenti sono stati registrati da TeslaCam e questa potrebbe essere una nuova tendenza che non accennerà a diminuire nei prossimi anni, con sempre più possibilità di avere video degli incidenti occorsi per strada.

Godetevi il video: