Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 28 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Temporali di calore sulla fascia alpina e prealpina in assorbimento notturno, tempo stabile con cieli sereni sul resto della Penisola. Temperature minime comprese fra 21 e 26 gradi.

Mercoledì 29 luglio piogge sparse sulle Alpi, a tratti di carattere temporalesco, mentre altrove l’anticiclone tropicale porterà ad una bomba di calore che a tratti potrebbe sfiorare i 40 gradi, specie al Centro Italia. Dal pomeriggio piogge in estensione sul Nord, ma si tratta di fenomeni di breve corso.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nei pressi di Milano traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Torino) tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 23 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori in corso.

All’altezza di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 277 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante. Rallentamenti sulla A1 Firenze-Roma (Km 306 – direzione: Milano) tra Incisa – Reggello e Firenze sud.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: G.R.A.) coda di 1 km tra Bivio A24/Tangenziale est RM e Fine Complanare per lavori.

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata disposta la chiusura del tratto tra Civitanova Marche e Fermo, verso Bari, precedentemente chiuso tra Porto Sant’ Elpidio e Fermo per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion all’altezza del km 277, con conseguente perdita di carico.

Nel Casertano sulla A1 Roma-Napoli (Km 724.4 – direzione: Napoli) coda di 5 km tra Capua e Caserta Nord per traffico congestionato.