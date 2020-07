La F1 scende di nuovo in pista, questa volta a Silverstone dove ci si aspetta una lotta serrata tra le due Mercedes di Bottas e Hamilton.

La F1 sbarca in Inghilterra per il suo 4° appuntamento stagionale. La pista di Silverstone è manco a dirlo un tracciato che negli ultimi anni ha sorriso molto alla Mercedes e soprattutto sembra essere un circuito di cui Lewis Hamilton è letteralmente innamorato. Il pilota inglese, infatti, ha trionfato per 6 volte al Gran Premio di Gran Bretagna.

Tra i piloti ancora in attività solo in tre hanno vinto su questa pista, oltre allo stesso Hamilton, infatti, c’è un successo per Raikkonen e due per Vettel. Negli ultimi 7 anni la Mercedes ha vinto per 6 volte il Gran Premio, di cui 5 con Hamilton e 1 con Rosberg.

Solo Vettel ha rotto lo strapotere Mercedes

Solo nel 2018 la Mercedes ha dovuto lasciare lo scettro alla Ferrari che ha trionfato con Vettel. In quell’occasione però la gara fu condizionata da un contatto al via tra Raikkonen e Hamilton che fece scivolare entrambi nelle retrovie. Ambedue i driver però, grazie ad una grandissima rimonta, riuscirono a salire sul podio.

Insomma l’impressione, alla luce anche delle recenti prestazioni della Mercedes, è che si vada incontro ad un nuovo GP dominato dal marchio di Stoccarda, che sembra non avere alcun avversario in questa stagione. Per il campionato piloti il discorso sembra racchiuso tra i soli Hamilton e Bottas.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 31 luglio

12:00-13:30 – Libere 1

16:00-17:30 – Libere 2

Sabato 1 agosto

12:00-13:00 – Libere 3

15:00-16:00 – Qualifiche

Domenica 2 agosto

15:10 – Gara

Antonio Russo