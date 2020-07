Non possiamo certo dire “come nelle migliori favole” , ma di certo per l’interessato, un ex pilota di F1, si tratta di un vero terno al lotto.

Probabilmente di soldi non ne ha bisogno essendo stato impegnato dal 2011 al 2012 nel Circus, prima di passare alla Formula E in cui continua a militare, ma il colpaccio appena segnato da Jerome d’Ambrosio è davvero clamoroso.

Se di certo non verrà ricordato come un driver dal piede pesante o di particolare valore, probabilmente lo si terrà a mente per un matrimonio atipico per il lavoro che fa.

Il belga di origini italiane è convolato a nozze con l’arciduchessa d’Austria Eleonora von Habsburg in una cerimonia privatissima e nel pieno rispetto delle regole anti-Covid.

Visualizza questo post su Instagram 20.07.2020 ♾ 📸 @luc_castel Un post condiviso da Eleonore (@eleonorehabsburg) in data: 21 Lug 2020 alle ore 10:22 PDT

La cerimonia svoltasi con rito civile a Monaco di Baviera

Chi è la neo-sposa di D’Ambrosio

Si tratta della figlia dell’arciduca Carlo d’Asburgo, oggi al vertice della famiglia imperiale austriaca del casato degli Asburgo-Lorena, e della baronessa Francesca von Thyssen-Bornemisza. I suoi bisnonni paterni, Carlo I d’Austria e Zita di Borbone-Parma, sono stati l’ultimo imperatore e imperatrice d’Austria.

Insomma, un blasone non da ridere anche se i genitori della ragazza avrebbero, a loro dire, cercato sempre di farla vivere da persona comune. Ed infatti nel suo curriculum a dimostrare di essere la più semplice delle fanciulle è presente la dicitura “modella di Dolce & Gabbana”.

Per quanto riguarda il 34enne non è il primo matrimonio. In passato (dal 2013 al 2015) è stato legato ad un’altra mannequin, tale Natalie Sifferman, comunque meno reale della bella e bionda Eleonora. In questo caso i più maliziosi potrebbero fare appello al “richiamo del potere”. In effetti qualora dovesse decidere ritirarsi dalle competizioni già a fine 2020 non dovrà più preoccuparsi di trovare un’alternativa.

Chiara Rainis