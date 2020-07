Elon Musk ha dichiarato che Tesla è ancora troppo poco accessibile chiedendo la realizzazione di un modello più compatto ed economico.



Questa nuova utilitaria Tesla, più economica e più piccola, potrebbe essere progettata in Germania ed eventualmente anche costruita nella nuova Gigafactory.

Nel corso di una call sui guadagni della scorsa settimana, Elon Musk ha espresso il suo punto di vista sul fatto che le auto che la Tesla sta attualmente costruendo sono ancora troppo costose. Anche con l’introduzione della Model 3, che negli Stati Uniti parte ora da un prezzo di 37.990 dollari, Musk pensa che la casa automobilistica abbia bisogno di un modello ancora più economico.

“E’ importante rendere l’auto accessibile. La cosa che mi disturba di più di dove siamo ora è che le nostre auto non sono abbastanza accessibili. Dobbiamo rimediare a questo.”

Non ha fornito un lasso di tempo specifico per quando questo nuovo modello dovrebbe arrivare sul mercato, ma immaginiamo che sarà più piccolo della Model 3, e potrebbe anche non essere costruito negli Stati Uniti (o in Cina).

All’inizio di luglio, Musk ha risposto a un tweet che chiedeva specificamente di una “utilitaria più piccola in stile europeo” dicendo che “probabilmente sarebbe stata una buona idea per la progettazione e l’ingegnerizzazione in Germania.”

E poiché sarebbe un modello rivolto al mercato europeo, potrebbe finire per essere costruito anche nella nuova Gigafactory di Tesla in Germania. Se la casa automobilistica darà il via libera a questo progetto, allora questa vettura potrebbe finire per essere chiamata Tesla Model 2.