In questo video amatoriale vedremo un ragazzo che cerca di fare un pieno di benzina ad una Tesla senza sapere che la vettura è solo elettrica: la sua espressione è impagabile.





Nonostante i numerosi tentativi di localizzare il tappo del gas, questo tizio non riesce a trovare il modo di mettere benzina in una Tesla Model 3. Guardate l’esilarante video per vedere i fallimenti per il riempimento.

Non è la prima volta che vediamo qualcuno provare a fare il pieno a una Tesla e probabilmente non sarà l’ultima, ma a differenza di altri tentativi falliti di fare il pieno a un’auto elettrica, questo sembra un errore legittimo e non uno scherzo.

Nel video, vedrete un ragazzo con quella che sembra essere una nuova Tesla tentare di fare il pieno all’auto elettrica. All’inizio, apre la porta di carico e cerca di far entrare il carburante. Dopo aver capito che neanche quella era la strada giusta, va in giro alla ricerca di altri modi per far entrare il gas nel serbatoio inesistente della Tesla.

Forse il bocchettone di riempimento si trova da qualche parte nel serbatoio? O forse è nascosto nel profondo dei confini del bagagliaio? No, non è in nessuno di questi due posti, quindi forse è il momento di telefonare a un amico. Si vede il tizio che prende il telefono e sembra mandare un messaggio. Più tardi, la sua reazione sembra mostrare che chi risponde all’sms gli abbia risposto che una Tesla non fa benzina. La faccia che fa non ha prezzo.

Ecco la descrizione del video della clip:

“Errore onesto ma comunque divertente per una buona dose di risate. Che Dio lo benedica per aver provato pensando che fosse un ibrido. Ho trovato questo post su FB @ Justin Flom ma non sembra falso dalla conversazione e dalla reazione, cosa ne pensate? Commentate qui sotto.”