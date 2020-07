Alcuni scatti spia della nuova BMW Serie 3 completamente elettrica che andrà a sfidare la già collaudata Tesla Model 3.

BMW continua a spingere l’acceleratore sui veicoli elettrici. Fa tutto parte del piano dell’azienda di lanciare 12 modelli completamente elettrici nei prossimi anni. È un progetto ambizioso, guidato dal SUV iX3 che la casa automobilistica ha rivelato all’inizio di questo mese. Il piano include una Serie 3 completamente elettrica e queste sono le foto spia che immortalano il modello in uscita.

Le ultime foto non mostrano molto, però, con il camuffamento che copre le fascie anteriore e posteriore, parte del cofano e delle portiere. Questo significa che non possiamo vedere il paraurti anteriore e la griglia, anche se ci aspettiamo qualcosa di simile a quello dell’iX3. Non ci aspettiamo chissà quanti cambiamenti nella parte posteriore, ma i tubi di scarico e i bocchettoni mancanti sono evidenti.

Se sembra più lunga di una normale Serie 3, è perché lo è. BMW sta costruendo la berlina completamente elettrica sopra la versione a passo lungo del modello. Questo significa che potrebbe essere un modello esclusivamente adibito al mercato cinese, dato che BMW vende la versione LWB solo nel paese asiatico. La piattaforma estesa probabilmente permette alla casa automobilistica di installare batterie più grandi, aiutando ad estendere l’autonomia e la potenza, pur facendo attenzione all’intero pacchetto. Se questo è il caso, allora la Serie 3 elettrica potrebbe arrivare negli Stati Uniti e in Europa.

Ci sono ancora molte cose che non sappiamo sulla Serie 3 elettrica. I dettagli del propulsore rimangono elusivi, e non sappiamo ancora come la chiamerà BMW quando arriverà sul mercato. L’attuale convenzione di denominazione di BMW suggerisce che sarà la i3, che si colloca sotto la i4, ma BMW usa il nome i3 sul suo modello compatto elettrificato, che si dice continuerà in qualche forma fino al 2024.

Qualunque sia il nome che BMW deciderà di scegliere, andrà testa a testa con la Tesla Model 3, e si può scommettere che le due saranno confrontate a lungo quando ci saranno più informazioni disponibili, che dovrebbero arrivare entro il prossimo anno.