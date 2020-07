Sabato, il giorno dopo il trasferimento di Alex Zanardi all’ospedale San Raffaele di Milano, il campione è stato di nuovo operato alla testa

Alex Zanardi finisce di nuovo sotto i ferri: è il quarto, delicato intervento neurochirurgico a cui il campione bolognese viene sottoposto dallo scorso 19 giugno, data del terribile incidente di cui è stato vittima durante la staffetta di handbike nel territorio del Comune di Pienza, in Toscana.

Il motivo che ha convinto l’equipe medica che lo sta seguendo all’ospedale San Raffaele di Milano a prevedere una nuova operazione è stato il “trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo”, come ha spiegato lo stesso nosocomio. L’intervento è stato eseguito il 25 luglio, ovvero già il giorno successivo al suo trasferimento a Milano da Costa Masnaga, in provincia di Lecco, dove era rimasto per alcuni giorni ricoverato in una clinica specializzata in neuroriabilitazione.

A seguito dell’aggravamento delle sue condizioni, dunque, Zanardi è tornato nel reparto di Terapia intensiva neurochirurgica, diretta dal professor Luigi Beretta, mentre ad eseguire l’operazione è stato il professor Pietro Mortini, direttore dell’Unità operativa di Neurochirurgia.

Dopo l’operazione le condizioni di Zanardi sono più stabili

La situazione di Alex, ora, sembra fortunatamente essersi stabilizzata: “Al momento gli accertamenti clinici e radiologici confermano il buon esito delle suddette cure e le attuali condizioni cliniche del paziente, tuttora ricoverato in Terapia intensiva neurochirurgica, appaiono stabili”, si legge nel comunicato stampa dell’ospedale.

La scorsa notte, la terza trascorsa al San Raffaele, non ha portato novità significative nelle condizioni cliniche dell’ex pilota di Formula 1, come ha reso noto lo stesso ufficio stampa della struttura, che ha aggiunto che al momento non sono previste ulteriori comunicazioni.

