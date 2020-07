Valentino Rossi a fine gara è stato protagonista di una gag per festeggiare il podio ottenuto a Jerez. Il Dottore ha festeggiato con le tribune vuote.

Valentino Rossi viene da una stagione molto complicata. Il Dottore, infatti, dopo le prime incoraggianti gare del 2019 è scivolato in un tunnel senza via d’uscita che lo ha portato a chiudere uno dei suoi peggiori campionati in MotoGP. Ieri a Jerez però il #46 è tornato a lottare con i primi portando a casa un ottimo podio.

Il rider di Tavullia ha deciso di festeggiare il bel risultato con una gag davvero particolare. Valentino Rossi, infatti, si è fermato con la moto lì dove anni fa era andato a fare pipi in un bagno chimico. Questa volta però il #46 è salito sul muretto che delimita la pista e ha cominciato ad esultare come un pazzo all’indirizzo della tribuna vuota.

La gag è stata subito ripresa anche dal sito ufficiale della MotoGP. La clip è stata accompagnata dalla seguente didascalia: “Valentino Rossi lo puoi dire, oggi sono mancati davvero i fan in pista. Questo però non ti ha impedito di festeggiare il podio nel tuo posto speciale a Jerez”.

Sicuramente il gesto di Vale sarà stato apprezzato dai suoi fan. Indubbiamente questa MotoGP, senza i suoi tifosi sta perdendo tanto e ne risentono anche i piloti che sotto sotto vivono anche per l’applauso e le urla del pubblico che arrivano ad ogni staccata o sorpasso. La gara di ieri, così come quella di una settimana fa sono state molto emozionanti, purtroppo però la mancanza dei fan sugli spalti si è fatta sentire davvero tanto e la sottolineatura del Dottore non ha fatto altro che evidenziare questa mancanza.

Antonio Russo

You can tell @ValeYellow46 really missed the fans at the track today! 😅

But that didn’t stop him from celebrating his #MotoGP podium finish at his special Jerez spot! 🥳#AndaluciaGP pic.twitter.com/DRbezxiwKA

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 26, 2020