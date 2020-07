Esteban Tuero, ex pilota della Minardi in Formula 1 nel 1998, è stato vittima di un terribile incidente stradale in moto a Buenos Aires, nella sua Argentina

L’ex pilota di Formula 1 Esteban Tuero è stato vittima di un pauroso incidente stradale. Lo scorso 21 luglio, a Buenos Aires, nella sua Argentina, mentre era alla guida di una motocicletta, si è scontrato con un’altra moto che viaggiava in direzione opposta e che gli ha tagliato la strada facendo inversione, come dimostrano le immagini delle videocamere di sicurezza, che hanno ripreso l’intera dinamica dello schianto.

Asi fue el choque entre dos motos que protagonizó en la Ciudad de Buenos Aires el ex piloto de F1 Esteban Tuero.

Ambos conductores sufrieron heridas de distinta consideración.@ernestoarriaga @VTVinfo @kamisky2002 pic.twitter.com/7rGqxZG5jz — Cronista de Tránsito (@aleginart) July 25, 2020

Tuero è stato trasportato inizialmente all’ospedale Duran per la stabilizzazione, e di qui trasferito all’ospedale britannico per guarire dalle numerose fratture che ha riportato. Ma ciò che più conta è che il sito d’informazione Infobae riferisce che sarebbe “fuori pericolo”. Ai microfoni dei giornalisti ha parlato un suo amico e anch’egli ex pilota, Brian Smith: “Si è ritrovato di fronte una moto che non poteva evitare e non aveva tempo per frenare. Non vi dico che stava per morire, ma ci è arrivato molto vicino. Per fortuna ora è un po’ rotto, ma in via di recupero”.

Successivamente la stessa famiglia di Tuero ha diramato un aggiornamento sulle sue condizioni, parlando di “una triplice frattura, a una clavicola, a un polso e a una costola, che è stata operata con successo mercoledì scorso. Ora attendiamo il risultato, che ci auguriamo favorevole, ma per questo ha bisogno di riposo e rimarrà all’ospedale britannico fino alle dimissioni”.

Esteban Tuero disputò l’intera stagione 1998 di Formula 1 con la Minardi, quando aveva appena 19 anni, ma al termine dell’annata fu costretto a dire addio definitivamente al campionato del mondo a quattro ruote. In seguito continuò a correre nelle ruote coperte, Turismo e Gran Turismo, fino al suo ritiro dalle corse a fine 2016.