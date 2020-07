Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 27 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e ampiamente soleggiato grazie all’avanzare di un campo di alta pressione di matrice sub tropicale, che porterà un innalzamento delle temperature massime che oscilleranno fra 30 e 35 gradi. Ma la colonnina di mercurio nei prossimi giorni è destinata a salire ulteriormente. Sterili addensamenti in transito sulla fascia alpina e l’Appennino toscano.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia (Km 139 – direzione: Torino) coda in uscita a Monza provenendo da Brescia. Rallentamenti anche in A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano e tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Milano) coda su Bivio A1/Tangenziale Ovest MI provenendo da Bologna verso Autostrada Milano-Laghi.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 26.8 – direzione: Genova) coda di 4 km tra Varazze e Arenzano per lavori. Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. Traffico a rilento in entrata a Genova Aeroporto verso Ventimiglia per lavori. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 88.6 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori.

Fra Parma e Bologna sulla A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. In A1 Firenze-Roma (Km 306 – direzione: Milano) coda tra Incisa – Reggello e Firenze sud. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 50.1 – direzione: Taranto) rallentamenti tra Imola e Bivio A14/Diramazione Ravenna.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.