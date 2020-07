Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 27 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni su tutta la Penisola, pur con qualche stratificazione in transito si Liguria e Appennino toscano, ma senza fenomeni. Temperature minime in lieve aumento e comprese tra 21 e 26 gradi.

Martedì 28 luglio brevi temporali sparsi sulla fascia alpina, sole caldo sul resto d’Italia, con temperature massime in ascesa e che oscilleranno fra 31 e 36 gradi. Dal pomeriggio fenomeni in agguato al Nord, ma non interesserà l’Emilia Romagna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Torino) code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e rallentamenti tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Cormano per incidente.

All’altezza di Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 110.4 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori in corso.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 88.6 – direzione: Genova) coda di 7 km tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 26.8 – direzione: Genova) coda di 6 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

All’altezza di Forlì sulla A14 Bologna-Ancona (Km 90 – direzione: Bologna) coda di 3 km tra Cesena Nord e Forli’ per incidente. Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 361 – direzione: Ancona) coda di 2 km tra Pescara Nord e Pineto per riduzione di carreggiata. Incendio tra Bivio A14/A16 Napoli-Canosa e Cerignola est.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 5.6 – direzione: G.R.A.) traffico rallentato tra Portonaccio e Fine Complanare per lavori in corso.