Marc Marquez ha mostrato attraverso alcuni scatti su Instagram il braccio operato. Sono tantissime le viti inserite per stabilizzare l’osso.

Marc Marquez lascia Jerez con un po’ di amaro in bocca e la consapevolezza che avrebbe potuto vincere entrambe le gare, ma ha portato a casa alla fine solo un doppio zero. Dopo il terribile infortunio di una settimana fa il rider iberico ha provato a forzare i tempi di recupero tentando di correre già questa domenica, ma purtroppo sabato, durante le qualifiche, ha capito che le sollecitazioni della MotoGP erano troppo forti per il suo braccio e ha deciso di abbandonare il sogno del recupero lampo.

A questo punto il pilota della Honda con molta probabilità proverà ad esserci tra due settimane a Brno dove dovrebbe aver in parte recuperato dall’infortunio a quel punto. Naturalmente, difficilmente rivedremo subito il vecchio Marquez in pista, ma per lui sarà fondamentale riprendere confidenza con la moto e soprattutto fermare l’emorragia di punti nei confronti di Quartararo che potrebbe diventare letale per il suo Mondiale.

Il braccio di Marquez colmo di viti

Questa mattina il pilota spagnolo ha deciso di pubblicare sui propri canali social alcuni scatti che riassumono la settimana che è appena trascorsa. Il rider iberico si è mostrato sorridente insieme al dottore che lo ha operato e fatto vedere anche una radiografia con il braccio operato e pieno di viti.

La galleria fotografica è stata accompagnata dalla seguente didascalia: “Buongiorno a tutti! Abbiamo cominciato con grande forza una nuova settimana, ma prima voglio lasciarvi un riassunto fotografico della precedente”.

