Ecco alcune immagini spia condite con un bel video della nuova BMW M3 e M4 sul circuito del Nurburgring in uscita a settembre.

Quando BMW aggiorna i modelli della Serie 3 e 4, sappiamo cosa aspettarci: le auto M ad alte prestazioni. E questa formula è

rimasta invariata.

I fotografi spia di Motor1.com hanno immortalato la coppia – la berlina M3 e la M4 Coupé – in prova al Nurburgring prima della loro prevista rivelazione a settembre. Questo significa che stiamo vedendo i due modelli quanto più simili ai loro prodotti finali, anche se continuano a indossare fasce mimetiche.

Tuttavia, il mimetico non può nascondere tutto, e possiamo vedere la M3 che avvolge il controverso design della griglia della M4. I due condividono l’enorme griglia, affiancata da sottili fari, ed entrambi avranno le fascie frontali rielaborate. Aspettatevi uno stile più sportivo per entrambe, che contribuirà a migliorare le prestazioni, con le consuete modifiche all’interno, come il marchio M. Ma il design è solo una parte del fascino della coppia. Il video in calce porta gli spettatori a fare un giro sulla M4 con il responsabile dello sviluppo della BMW M che spiega i due nuovi modelli M.

È quello che c’è sotto il cofano che rende la M3 e la M4 speciali, e sembra che avremo due versioni di ciascuna. Denominate in codice M3 Pure e M4 Pure, le due serviranno come assetto entry-level, offrendo un’uscita ridotta, un layout a trazione posteriore e un cambio manuale. Si prevede che i modelli Pure produrranno 460 cavalli dal motore S58 S58 da 3,0 litri con doppio turbocompressore. I modelli non Pure hanno lo stesso motore, anche se erogano 480 CV. Anche i modelli M3 e M4 da 480 CV ottengono il sistema automatico a otto velocità dell’azienda e il sistema di trazione integrale xDrive.

BMW ha già iniziato a mostare entrambi i modelli, e sappiamo che la rivelazione è prevista per settembre. Anche la M4 cabrio potrebbe essere rivelata in quel periodo, anche se voci precedenti suggerivano una rivelazione nel 2021.

In ogni caso, i modelli M3 Pure e M4 Pure dovrebbero arrivare in concessionaria per primi – all’inizio del 2021 – con i modelli a piena potenza che arriveranno alla fine del prossimo anno. Poi potremmo aspettarci i modelli M3 e M4 Competition, che potrebbero offrire fino a 510 CV e 650 Newton-metri di coppia.