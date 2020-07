Valentino Rossi è davvero raggiante dopo il podio conquistato a Jerez, ma allo stesso tempo è consapevole che avrebbe potuto fare addirittura di più.

Valentino Rossi ha portato a casa un ottimo risultato riuscendo a chiudere sul terzo gradino del podio la propria gara. Il Dottore ha corso per gran parte del Gran Premio in difensiva riuscendo quasi sempre a respingere gli attacchi degli avversari. Nel finale però si è dovuto accontentare del terzo posto lasciando la seconda piazza al compagno di team Vinales.

Durante l’intervista a margine della gara con i colleghi di “Sky Sport”, Valentino Rossi ha così affermato: “Per me è un podio importantissimo, quasi come una vittoria, perché viene dopo il weekend scorso che è stato molto frustrante, ma non solo. Gran parte della stagione 2019 ho sofferto sempre gli stessi problemi, certe volte riscontriamo delle cose che nemmeno ci aspettiamo onestamente, ma sono anche questioni politiche. Abbiamo dovuto spingere molto con la Yamaha per ricambiare il setting”.

Valentino Rossi: “Questa gara mi rende ottimista per le prossime”

Il rider di Tavullia ha poi proseguito: “La moto che ho usato sino a domenica scorsa non era mia perché stava in una posizione in curva che a me non piace. Questa cosa è fatta per salvare la gomma, ma io la finivo uguale quindi non mi cambiava nulla. Sono arrivato oggi sapendo di poter fare una bella gara ed è fondamentale perché settimana scorsa è stata dura. Averlo fatto poi a Jerez, con questo caldo, mi rende ottimista per le prossime gare. Speriamo di aver preso una bella via”.

Infine Valentino Rossi ha così concluso: “Dobbiamo lavorare su questa moto e questo setting. Durante il weekend abbiamo fatto due o tre cose interessanti, ma non sono ancora al massimo. Alla fine ero in difficoltà rispetto a Vinales, poi ho fatto un piccolo errore e l’ho lasciato passare altrimenti magari riuscivo a tenerlo dietro. In ogni caso va bene lo stesso. Ho sofferto negli ultimi 4 giri, mentre domenica scorsa ho sofferto per tutta la gara”.

Antonio Russo