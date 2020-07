Ricciardo dice la sua sul 2021 di Vettel in F1. Il ferrarista è stato protagonista di uno dei divorzi più amari degli ultimi anni.

Di sicuro non si parlerà di lui quale vincitore di GP a catena, ma c’è da aspettarsi che il nome di Sebastian Vettel continuerà ad essere al centro delle chiacchiere finché non verrà sciolto il nodo relativo al suo futuro. Lasciato a piedi bruscamente dalla Rossa il quattro volte iridato ha già cominciato a guardarsi in giro in vista della prossima stagione. Le opzioni sul tavolo sono diverse. Può decidere di ritirarsi, di andare alla futura Aston Martin, o di tentare l’avventura, rischiosa, della Haas.

Ad oggi, la strada per lui più semplice da intraprendere sembrerebbe quella dell’attuale Racing Point, sorpresa del mondiale in corso e dotata di un buon potenziale per lottare stabilmente per il podio. Secondo Daniel Ricciardo, suo compagno di box nel 2014 alla Red Bull, l’eventuale passaggio al team con base a Silverstone potrebbe rivelarsi più critico del previsto.

“Seb ha passato tutta la sua carriera a battagliare per le prime posizioni. Da quando corre nel Circus se non ha vinto, è salito sul podio”, il pensiero dell’australiano della Renault ripreso da F1.com. “Ritrovarsi in centro gruppo per lui sarà una novità assoluta”.

Per il futuro driver McLaren, nel 2021 la Mercedes Rosa non sarà in grado di confermarsi quale scuderia competitiva alla pari delle altre più blasonate.

Per la verità non è che con la Ferrari di oggi il biondo di Heppenheim possa ambire a chissà quale posizione di valore, ma per Honey Badger il Cavallino offre comunque maggiori garanzie sul breve/ medio termine. “Dovrà dimostrarsi di mente aperta ed avere pazienza. L’impegno in casi del genere non può essere di 12 mesi, ma di due o tre anni. Avendo condiviso con lui il garage lo rispetto. Mi auguro resti in F1 e che trovi il posto giusto che lo renda felice”, ha poi concluso il 30enne di Perth.

Chiara Rainis