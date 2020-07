Fabio Quartararo non ha paura del ritorno di Marc Marquez e lancia la sfida allo spagnolo per la vittoria finale del Mondiale piloti.

Fabio Quartararo ha disputato un weekend praticamente perfetto. Scattato subito in testa ha cominciato a martellare un ritmo inarrivabile per tutti mettendo sin da subito il mare tra sé e i propri avversari.

A margine della gara, ai microfoni di Sky Sport, il rider francese ha così affermato: “Questa gara è stata molto difficile. Abbiamo avuto problemi con la partenza sia ieri che oggi nel warm-up, l’ho detto anche al mio team. Ero preoccupato perché durante le prove è sempre andata male, ma in gara è andata bene. Sono super contento di aver fatto questa gara”.

Quartararo: “Oggi ho pensato due volte di cadere”

Quartararo ha poi proseguito: “Ad inizio weekend cerco di fare la moto più performante possibile, ma se non ci riesco poi guido sopra i problemi. Oggi in due occasioni ho pensato veramente di finire a terra, ma sono contento perché ho guidato meglio di settimana scorsa. C’era tanto caldo, avevo mani e piedi che erano come fuoco”.

In tanti però si chiedono se a questo punto il pilota del team Petronas riuscirà a continuare anche a vincere anche quando tornerà Marc Marquez, che come sappiamo, nel 2019, ha lasciato solo le briciole agli avversari vincendo praticamente quasi tutti i GP.

Il #20 però su questa faccenda ha le idee ben chiare: “Non devo dimostrare niente, ho fatto due vittorie e quando Marc torna farò lo stesso, faremo lo stesso lavoro per lottare per vincere. Se non si può, non si può, ma non devo dimostrare niente a Marc, perché sa come guido io, così come lui non deve dimostrare niente perché è un 8 volte campione del mondo. Io non voglio compararmi a nessuno però è vero che guardandomi somiglio a Lorenzo. Ora arrivano tre gare dove siamo più in difficoltà quindi non dovremo pensare sempre a vincere”.

Antonio Russo