Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 26 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni su tutta l’Italia, con qualche addensamento cumuliforme sulla bassa Lombardia e la fascia alpina e prealpina, ma senza fenomeni. Temperature minime comprese fra 19 e 24 gradi.

Lunedì 27 luglio sarà una giornata all’insegna del bel tempo, con possibili piovaschi sull’Appennino toscano. Nuvole lungo le località montane, ma senza fenomeni. Temperature massime in rialzo e che oscilleranno fra 30 e 35 gradi. La prossima sarà una delle settimane più calde dell’anno con punte fino a 40 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nel Comasco traffico rallentato sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.18 – direzione: Svizzera) tra Lago di Como e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. All’altezza di Parma coda di 3 km sulla A1 Milano-Bologna (Km 108 – direzione: Milano) tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori in corso.

In Liguria rallentamenti sulla A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – direzione: Genova) tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori in corso.

Sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 16 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 1 km tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per incidente. Sulla A1 DIRETTISSIMA (Km 13 – direzione: Bologna) coda di 2 km tra Badia e Bivio A1-Variante per lavori. In A1 Bologna-Firenze (Km 279 – direzione: Milano) code a tratti tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 279.3 e Bivio A1-Variante.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 362.5 – direzione: Ancona) coda di 2 km tra Pescara Nord e Pineto per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Pescara sud e Pescara Ovest per lavori.

In Campania rallentamenti sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – direzione: Napoli) tra Salerno e Vietri sul Mare per lavori.