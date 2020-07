Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 25 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sabato di sole quasi ovunque, ad eccezione di qualche breve temporale in transito sull’Appennino meridionale, Molise e sulla Puglia garganica, con fenomeni in parziale assorbimento pomeridiano. Temperature in rialzo al Nord, stazionarie altrove, con massime comprese fra 28 e 33 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori. Nelle prossime ore riprenderà piede l’anticiclone con un ulteriore innalzamento delle temperature.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nel Comasco si segnalano rallentamenti sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 33 – direzione: Lainate) in entrata alla barriera di Como Grandate. Coda di 1 km tra Como Monte Olimpino e Bivio A9/A59 Nord.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 88.6 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori in corso. Traffico a rilento tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena.

Tra Modena e Bologna sulla A22 Brennero-Modena (Km 309.4 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Rallentamenti sulla A1 Milano-Bologna (Km 137.1 – direzione: Napoli) tra Reggio Emilia e Valsamoggia. In A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 0 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 347 – direzione: Taranto) coda di 4 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord per riduzione di carreggiata. Coda di 1 km tra Bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pescara sud per lavori.

A Salerno Nord sulla A3 Napoli-Salerno (Km 43 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.