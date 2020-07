La divisione Porsche Klassik ha restaurato una bellissima Porsche 944 S2 che tra le altre cose ha ricevuto una verniciatura completa.

Dopo anni di sottovalutazione, i prezzi della Porsche 944 cominciano davvero a salire, soprattutto le iterazioni successive. A quanto pare anche Porsche Klassik sa che questi modelli a motore anteriore sono sempre più ammirati perché la divisione ne ha appena restaurato un esemplare.

Porsche Klassik ha pagato 18.500 euro per questa 944 S2 del 1991.

Questa era l’ultima versione naturalmente aspirata del modello che utilizzava un 3,0 litri in linea a quattro cilindri da 208 cavalli e 280 Newton-metri.

Questo modello aveva alcune rare caratteristiche che lo rendevano particolarmente attraente per la Porsche Klassik. In primo luogo, dove di solito si trova la pelle in questi veicoli, questa 944 S2 ha sedili in tessuto. Uno stereo Blaupunkt dall’aspetto fantastico e un equalizzatore separato dominano la sezione inferiore della pila centrale. Accanto c’è un telefono per auto. L’opzione M030 dà alla sospensione Koni ammortizzatori regolabili ad entrambe le estremità.

E’ stata apportata anche una riverniciatura completa nella colorazione Cobalt Blue Metallic originale, compresa la possibilità di sostituire le guarnizioni in gomma della carrozzeria quando le portiere e il finestrino sono chiusi.

Anche l’interno è stato sottoposto a un accurato aggiornamento. I rinforzi dei sedili erano un po’ grezzi, ma la Porsche Klassik si è procurata un nuovo-vecchio tessuto di serie per recuperarli. Un tecnico ha anche sostituito la schiuma per farli apparire come nuovi.

Meccanicamente, questa 944 S2 non aveva bisogno di molto. Il più grande difetto reale era un condizionatore d’aria non funzionante che richiedeva un nuovo compressore e una nuova carica di refrigerante. C’erano anche le modifiche previste per l’acquisto di un’auto usata, come il cambio dell’olio e un nuovo set di pneumatici.

Compreso di acquisto e restauro, Porsche Klassik dice che il prezzo totale per questa 944 S2 è stato di 33.000 euro.