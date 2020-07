Doppietta Yamaha con Fabio Quartararo davanti a Maverick Vinales nelle qualifiche del Gran Premio dell’Andalusia di MotoGP a Jerez. Quarto Valentino Rossi

È doppietta Yamaha nelle qualifiche del Gran Premio dell’Andalusia di MotoGP. La pole position, per la seconda gara consecutiva, va a Fabio Quartararo, che già lo scorso weekend sulla stessa pista di Jerez de la Frontera si prese la partenza al palo e anche la vittoria.

Domani punterà a ripetersi, ma a tentare di sbarrargli la strada ci proverà il suo compagno di marca (e futuro vicino di box nel team ufficiale della Casa dei Diapason) Maverick Vinales, che scatterà al suo fianco. Completa la prima fila della griglia di partenza il nostro Pecco Bagnaia, anche stavolta migliore dei piloti Ducati, con una prestazione splendida che gli vale la terza casella.

Valentino Rossi è quarto

Convincente anche il tempo di Valentino Rossi, quarto, che porta la terza Yamaha nelle prime quattro posizioni delle prove ufficiali. La Ktm continua a sorprendere con il quinto posto di Miguel Oliveira, davanti all’ultima delle M1, quella di Franco Morbidelli, promosso dalle eliminatorie e sesto sullo schieramento.

Nella top ten entrano anche Jack Miller, settimo su Ducati, Takaaki Nakagami, solo ottavo e migliore delle Honda, Brad Binder, nono su Ktm, e Joan Mir, decimo con la migliore delle Suzuki. Fuori dai primi dieci entrambe le Ducati ufficiali, mentre Marc Marquez ha gettato la spugna dopo il solo giro di lancio, non prendendo parte alla prima fase delle qualifiche e annunciando il suo ritiro dal resto del weekend. Domani alle 9:20 il warm up, alle 15:45 il via della gara.

MotoGP Andalusia, la griglia di partenza