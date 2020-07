Marc Marquez torna in pista nella terza sessione di libere del GP dell’Andalusia di MotoGP, ma è solo 19°. In testa le due Yamaha di Vinales e Quartararo

Torna in pista Marc Marquez e torna in testa la Yamaha, nella terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Andalusia di MotoGP. La Casa dei Diapason firma una doppietta a Jerez de la Frontera, grazie al miglior tempo di Maverick Vinales e al secondo del pilota satellite (e suo futuro compagno di squadra) Fabio Quartararo, staccato di 59 millesimi.

Terzo posto per la migliore delle Ducati, quella di Jack Miller; quarto per la migliore delle Honda, quella di Takaaki Nakagami. I più veloci dei piloti italiani sono invece i due ducatisti Pecco Bagnaia, quinto, e Danilo Petrucci, sesto. La Ktm festeggia il settimo posto del debuttante Brad Binder, mentre Valentino Rossi è un buon ottavo.

Marquez torna in pista, ma è fuori dalla Q2 (con Morbidelli e Dovizioso)

Completano le prime dieci posizioni Pol Espargarò, nono, e Joan Mir, decimo, mentre restano a sorpresa tagliati fuori dalla top ten Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. Non sono dunque promossi direttamente alla fase finale delle qualifiche e dovranno passare dalla tagliola delle eliminatorie oggi pomeriggio.

Stessa sorte anche per Marc Marquez, che come previsto è tornato in pista in questo turno, manifestando però fatica e dolore. Il campione del mondo in carica, con l’omero ancora fratturato e operato solo martedì, ha chiuso appena diciannovesimo e ora si trova a colloquio con i medici e gli uomini del suo team per valutare se prendere parte alle qualifiche di oggi pomeriggio. La MotoGP torna in pista alle ore 13:30 per la quarta e ultima sessione di prove libere, seguita alle 14:10 da quelle ufficiali.

MotoGP Andalusia, la classifica della terza sessione di prove libere