Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 25 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni da Nord a Sud, con qualche addensamento cumuliforme in transito sulla Calabria e la fascia alpina, ma senza precipitazioni. Possibili rovesci residui sull’Appennino centrale in serale attenuazione. Temperature minime comprese fra 19 e 24 gradi.

Domenica 26 luglio ritorna l’avanzata dell’alta pressione e favorirà condizioni più stabili sull’Italia con tempo in prevalenza soleggiato, salvo un po’ di variabilità sull’arco alpino. Temperature massime stabili e che oscilleranno fra 28 e 33 gradi. La prossima sarà una delle settimane più calde dell’anno.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Genova) code a tratti tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. In A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) coda di 5 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Rosignano) code a tratti tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco per lavori.

A Nord di Bologna sulla A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 257 – direzione: Napoli) code a tratti tra Aglio KM 255 e Calenzano.

Alle porte della Capitale in A1 Roma-Napoli (Km 589 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Valmontone e Colleferro per incendio.

Sulla A14 Ancona-Bari (Km 365 – direzione: Ancona) coda di 5 km tra Bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pineto per riduzione di carreggiata. Coda di 3 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord. Sulla A14 Pescara-Bari (Km 422.1 – direzione: Pescara)

Coda di 2 km tra Vasto Nord e Lanciano per lavori in corso.